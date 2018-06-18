«Жена не пустила» — на ЧМ-2018 приехал картонный мексиканец-подкаблучник

Болельщики сборной Мексики по футболу привезли на ЧМ-2018 в Россию картонную копию своего друга. Хавьер очень хотел попасть на мундиаль, но жена заставила его остаться дома. Тогда приятели вырезали изображение бедолаги из картона в полный рост, нарядив в футболку с надписью: «Моя старуха не отпустила меня».

Пока примерный семьянин Хавьер смотрит футбол по телевизору, его картонная версия уже побывала на фанфесте:

…пропустила пару бокалов пенного в российском баре…

…сходила в душ…

…и уснула на первом попавшемся диване.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что эмоциональные болельщики спровоцировали землетрясение в Мексике после гола на ЧМ.