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«Жена не пустила» — на ЧМ-2018 приехал картонный мексиканец-подкаблучник
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«Жена не пустила» — на ЧМ-2018 приехал картонный мексиканец-подкаблучник 

Пятый канал 47 минут назад
Фото: Пятый канал
Болельщики сборной Мексики по футболу привезли на ЧМ-2018 в Россию картонную копию своего друга. Хавьер очень хотел попасть на мундиаль, но жена заставила его остаться дома. Тогда приятели вырезали изображение бедолаги из картона в полный рост, нарядив в футболку с надписью: «Моя старуха не отпустила меня».
Пока примерный семьянин Хавьер смотрит футбол по телевизору, его картонная версия уже побывала на фанфесте:
…пропустила пару бокалов пенного в российском баре…
…сходила в душ…
…и уснула на первом попавшемся диване.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что эмоциональные болельщики спровоцировали землетрясение в Мексике после гола на ЧМ.
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