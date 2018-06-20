Площадь пожаров в России за сутки выросла на 9,5 тыс. га

ТАСС , 20 июня. Лесными пожарами в России охвачено 25,2 тыс. га. За сутки площадь возгораний увеличилась на 9,5 тыс. га. Об этом сообщает в среду пресс-служба Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 20 июня на территории Российской Федерации действовали 102 лесных пожара на площади 25272 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Самые сильные очаги зарегистрированы в Красноярском крае на площади более 20 тыс. га и в Якутии — около 4,3 тыс. га. Очаги возгорания тушат еще в восьми субъектах федерации.

Днем ранее в регионах России был зарегистрирован 71 лесной пожар на площади более 15,8 тыс. га.

К борьбе с огнем в лесах привлечено около 1,8 тыс. человек, задействованы 338 единиц техники. В авиационном мониторинге и тушении участвуют 96 воздушных судов.