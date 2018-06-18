Площадь пожаров в России за сутки увеличилась на 1,8 тыс. га

ХАБАРОВСК , 18 июня. / ТАСС /. Лесными пожарами в России охвачено почти 10,3 тыс. га. За сутки, площадь возгораний увеличилась на 1,8 тыс. га. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 18 июня на территории РФ действовало 64 лесных пожара на площади 10 248 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Самые сильные очаги зарегистрированы в Якутии на площади почти 4,8 тыс. га и в Магаданской области — около 3,1 тыс. га.

Днем ранее в регионах России было зарегистрировано 53 лесных пожара на площади почти 8,5 тыс. га.

К борьбе с огнем в лесах привлечено около 1,7 тыс. человек, задействовано около 250 единиц техники.