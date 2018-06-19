Ещё
Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 5,5 тыс. га
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 5,5 тыс. га 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 19 июня. Лесными пожарами в России охвачено почти 15,9 тыс. га. За сутки площадь возгораний увеличилась на 5,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
"На 00:00 мск 19 июня на территории РФ действовал 71 лесной пожар на площади 15 809 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Самые сильные очаги зарегистрированы в Красноярском крае на площади почти 10,2 тыс. га и в Якутии — около 4,3 тыс. га.
Очаги возгорания тушат еще в девяти субъектах федерации.
Днем ранее в регионах России было зарегистрировано 64 лесных пожара на площади почти 10,3 тыс. га.
К борьбе с огнем в лесах привлечено порядка 1,7 тыс. человек, задействовано 232 единицы техники.
В авиационном мониторинге и тушении участвуют 85 воздушных судов.
ТАСС: последние новости
СМИ: число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 300 человек Председатель совета директоров Внукова Ванцев выкупит у государства блокпакет аэропорта Тренер: землетрясение в Осаке влияет на психологическое состояние японских футболистов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию72
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян175
Названа причина инцидента на самолете саудовской сборной
Российские моряки в КНР умоляют о помощи5
Уникальному российскому танку дали имя6
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение