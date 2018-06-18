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Гол мексиканцев спровоцировал землетрясение в Мехико
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Гол мексиканцев спровоцировал землетрясение в Мехико 

Мир24 21 минуту назад
В Мехико в минувшее воскресенье специалисты зафиксировали землетрясение. Подземные толчки оказались следствием массовых прыжков болельщиков. Соответствующая информация появилась в официальном Twitter сети сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (SIMMSA).
Землетрясение имело искусственную природу. Оно произошло именно в тот момент, когда мексиканский футболист Ирвинг Лосано забил гол в ворота Мануэля Нойера. По данным SIMMSA, слабые подземные толчки стали следствием бурной радости жителей столицы Мексики.
«Возможно, землетрясение произошло из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале. Как минимум два датчика в городе отметили его в 11 часов 32 минуты», — написала SIMMSA.
Сейсмологи из Чили также подтвердили эту информацию. Искусственное землетрясение в момент гола было зафиксировано и на этих станциях.
Напомним, на московском стадионе «Лужники» матч состоялся между сборными Германии и Мексики. Первая в группе F ЧМ-2018 игра стала сенсационной: действующие чемпионы мира проиграли мексиканцам со счетом 1:0.
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