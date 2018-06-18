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Япония протестует против готовящихся учений Южной Кореи
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Япония протестует против готовящихся учений Южной Кореи 

РИА Новости 39 минут назад
ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Южная Корея начинает в понедельник военно-морские учения в районе оспариваемых Японией крохотных островов Токто, что уже вызвало протест со стороны Токио.
По данным южнокорейского агентства Рёнхап, учения по обороны Токто носят регулярный характер и продлятся два дня. В них задействован, в частности, эскадренный миноносец «Янманчхун», самолет-разведчик P-3C, вертолеты UH-60 «Блэкхок», истребители F-15K. Подразделение морской пехоты произведет тренировочную высадку на остров.
Как передали японское агентство Киодо и телеканал NHK, правительство Японии по дипломатическим каналам потребовало от Южной Кореи отказаться от военных учений на островах Токто, которые японцы называют Такэсима и считают своими, хотя фактически они находится под южнокорейским контролем.
"В свете позиции нашей страны относительно суверенитета Такэсимы, это совершенно неприемлемо. Это крайне прискорбно", — приводит агентство Киодо заявление японского правительства.
Япония, претендуя на группу небольших скалистых островов Токто в Японском море, предлагала Сеулу вынести вопрос территориальном споре на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.
Военные учения Южная Корея проводит у островов Токто два раза в год с 1986 года.
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