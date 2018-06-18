Япония протестует против готовящихся учений Южной Кореи

По данным южнокорейского агентства Рёнхап, учения по обороны Токто носят регулярный характер и продлятся два дня. В них задействован, в частности, эскадренный миноносец «Янманчхун», самолет-разведчик P-3C, вертолеты UH-60 «Блэкхок», истребители F-15K. Подразделение морской пехоты произведет тренировочную высадку на остров.

Как передали японское агентство Киодо и телеканал NHK, правительство Японии по дипломатическим каналам потребовало от Южной Кореи отказаться от военных учений на островах Токто, которые японцы называют Такэсима и считают своими, хотя фактически они находится под южнокорейским контролем.

"В свете позиции нашей страны относительно суверенитета Такэсимы, это совершенно неприемлемо. Это крайне прискорбно", — приводит агентство Киодо заявление японского правительства.

Япония, претендуя на группу небольших скалистых островов Токто в Японском море, предлагала Сеулу вынести вопрос территориальном споре на рассмотрение Международного суда ООН . Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.

Военные учения Южная Корея проводит у островов Токто два раза в год с 1986 года.