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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6
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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6 

Российская Газета 1 час назад
В японской префектуре Осака зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Специалисты сообщают, что угроза возникновения цунами отсутствует.
Сейсмическая активность была зафиксирована в 07:58 утра по местному времени, передает телерадиокомпания NHK. По некоторым сведениям, в результате землетрясения пришлось остановить движение скоростных поездов «синкансэн» на участке между населенными пунктами Осака и Окаяма.
В городе Киото местные жители ощутили землетрясение магнитудой 5, в столичном Токио — магнитудой 4.
В настоящее время данных о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступало.
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