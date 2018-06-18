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Гол Лосано в ворота сборной Германии привел к землетрясению в Мехико
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Гол Лосано в ворота сборной Германии привел к землетрясению в Мехико 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота сборной Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года привел к землетрясению в Мехико, сообщает ТАСС.
"Зарегистрированное в городе Мехико землетрясение имело искусственный характер. Вероятно, оно было вызвано массовыми прыжками во время гола команды Мексики на чемпионате мира. Его зафиксировали по меньшей мере два датчика", — говорится в сообщении Сети сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (исп. SIMMSA) в твиттере.
В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что болельщик сборной Мексики сделал предложение своей девушке после победы его команды над Германией.
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