Гол Лосано в ворота сборной Германии привел к землетрясению в Мехико

Гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота сборной Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года привел к землетрясению в Мехико , сообщает ТАСС

"Зарегистрированное в городе Мехико землетрясение имело искусственный характер. Вероятно, оно было вызвано массовыми прыжками во время гола команды Мексики на чемпионате мира. Его зафиксировали по меньшей мере два датчика", — говорится в сообщении Сети сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (исп. SIMMSA) в твиттере.

В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что болельщик сборной Мексики сделал предложение своей девушке после победы его команды над Германией.