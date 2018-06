Пока мы спали: победы на ЧМ, появление кораблей, нападение медведя на дрессировщика

Действующие чемпионы мира потерпели поражение от сборной Мексики ; бразильцы стартовали с ничьей на чемпионате мира; прыжки мексиканцев после гола в ворота Германии спровоцировали землетрясение; российские ракетные корабли вошли в Средиземное море; медведь напал на дрессировщика во время представления под Волгоградом — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Результаты матчей

А сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии . Встреча прошла в воскресенье, 17 июня, в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте счет открыл полузащитник бразильцев Филипе Коутинью. Ответный мяч на 50-й минуте забил хавбек Стивен Цубер . Лидерами группы Е остались сербы, которые ранее 17 июня обыграли Коста-Рику — 1:0. Единственный гол на счету капитана балканской команды Александра Коларова

Также в первом туре группового этапа не смогла победить сборная Германии. В матче с Мексикой действующие чемпионы мира пропустили на 35-й минуте и не сумели отыграться. Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Мундиаль принимают 12 стадионов в 11 городах страны.

Допрыгались до землетрясения

Во время матча между сборными Германии и Мексики в североамериканской стране было зафиксировано землетрясение. Ученые из Института геологических и атмосферных исследований вероятной причиной произошедшего назвали прыжки футбольных фанатов, отмечавших гол в ворота европейской сборной.

Толчки были обнаружены в 1:32 по местному времени (19:32 мск) в районе Мехико . Нападающий мексиканцев Ирвинг Лосано отличился на 35-й минуте поединка, который стартовал в 18:00 мск. Этот гол стал победным для сборной Мексики.

После первого матча у Мексики в активе три очка, у Германии — ноль. Еще две команды группы F, Швеция Южная Корея , встретятся 18 июня в Нижнем Новгороде. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.

Вошли в акваторию

Ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» миновали проливы Босфор и Дарданеллы и вошли в Средиземное море. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения российского Черноморского флота.

Отмечается, что военные корабли вошли в акваторию Средиземного моря в рамках планового перехода из Севастополя . Они должны присоединиться к ВМФ России в дальней морской зоне.

В Средиземном море находятся около 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения. Среди них — фрегат «Адмирал Григорович», на борту которого размещаются крылатые ракеты «Калибр».

Напал после удара

Цирковой медведь набросился на дрессировщика во время выступления в селе Ольховка Волгоградской области . Видеозапись случившегося опубликована в Instagram.

На кадрах видно, как дрессировщики заставляют животное скатиться с горки. Одна из дрессировщиц ударила зверя палкой, после чего он напал на другого сотрудника цирка. Мужчина, отмечают свидетели, серьезно не пострадал.

A post shared by Волгоград (@ghest_vlg) on Jun 17, 2018 at 4:06am PDT