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В Мексике после гола Лосано в ворота Германии зафиксировали землетрясение
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В Мексике после гола Лосано в ворота Германии зафиксировали землетрясение 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2018 сборная Мексики обыграла команду Германии. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой североамериканской команды со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт Ирвин Лосано. После этого события в столице Мексики было зафиксировано небольшое землетрясение, сообщает Goal со ссылкой на службу мониторинга землетрясений SIMMSA.
По данным службы, небольшое землетрясение могло быть вызвано массовыми прыжками от радости мексиканских болельщиков, поскольку оно не имело естественного происхождения. Землетрясение в Мехико, которое зафиксировали по крайней мере два датчика, произошло в 11:32 по местному времени.
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