В Мехико произошло слабое землетрясение, спровоцированное фанатами футбола

В столице Мексики произошло слабое землетрясение, которое было спровоцировано жителями столицы. Об этом сообщили в национальной Сети сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований.

Землетрясение произошло, когда жители столицы начали праздновать гол, который забил в ворота немцев на ЧМ-2018 Ирвинг Лосано.

«Зарегистрированное в Мехико землетрясение имело искусственный характер. Вероятно, оно было вызвано массовыми прыжками во время гола команды Мексики на чемпионате мира. Его зафиксировали по меньшей мере два датчика», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что посмотреть матч на площадь Сокало в Мехико пришли тысячи фанатов, пишет «Рамблер-новости».