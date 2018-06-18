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Прыжки мексиканцев после гола в ворота Германии спровоцировали землетрясение
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Прыжки мексиканцев после гола в ворота Германии спровоцировали землетрясение 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Во время матча между сборными Германии и Мексики в североамериканской стране было зафиксировано землетрясение. Ученые из Института геологических и атмосферных исследований вероятной причиной произошедшего назвали прыжки футбольных фанатов, отмечавших гол в ворота европейской сборной.
Толчки были обнаружены в 1:32 по местному времени (19:32 мск) в районе Мехико. Нападающий мексиканцев Ирвинг Лосано отличился на 35-й минуте поединка, который стартовал в 18:00 мск. Этот гол стал победным для сборной Мексики.
После первого матча у Мексики в активе три очка, у Германии — ноль. Еще две команды группы F, Швеция и Южная Корея, встретятся 18 июня в Нижнем Новгороде. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.
Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Мундиаль принимают 12 стадионов в 11 городах страны.
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