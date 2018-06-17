В Мехико зафиксировали искусственное землетрясение от прыжков болельщиков

Сейсмологи в Мехико зафиксировали землетрясение искусственного происхождения в момент гола, который мексиканцы забили сборной Германии на стадионе «Лужники» в матче чемпионата мира по футболу в России

«Землетрясение, которое было зафиксировано в в Мехико имеет искусственное происхождение. Вероятно из-за массовых прыжков во время гола Мексики на мундиале», — говорится в сообщении мониторинговая сеть землетрясений SIMMSA в Twitter.

Отмечается, что в 11:32 по местному времени его отметили два датчика.

Отмечается, что чилийские сейсмологи также зафиксировали подобное землетрясение, как и их мексиканские коллеги.

Ранее стало известно, что сборная Мексики обыграла Германию в матче ЧМ-2018 со счётом 1:0.