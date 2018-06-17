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Болельщики спровоцировали землетрясение в Мехико
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Болельщики спровоцировали землетрясение в Мехико 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Мексиканские сейсмологи зафиксировали в столице страны землетрясение искусственной природы. Оно произошло в тот момент, когда сборная Мексики забила гол в ворота Германии на чемпионате мира по футболу в России. Мексиканцы победили со счетом 1:0.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сеть мониторинга землетрясений SIMMSA, как минимум два датчика в Мехикко зарегистрировали землетрясение его в 11: 32 минуты. Специалисты считают, что оно могло произойти из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале.
Информацию уже подтвердили сейсмологи из Чили. Согласно сообщению сейсмологической службы страны, их оборудование также зафиксировало искусственное землетрясение в тот момент, когда мексиканцы забили гол в ворота Германии.
Только на площади Сокало (расположена в центре Мехико) на просмотр матча Мексика-Германия собрались около 75 тысяч человек. После забитого гола и последовавшей за ним победы болельщики выражали бурную радость.
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