Пожар общей площадью 90 кв. м произошел в зданиях кафе и продуктового магазина в поселении Московский

«В административных зданиях по адресу: поселение Московский, 1-й микрорайон, 8В, произошло возгорание кровли на общей площади 90 кв. м. На момент возникновения пожара людей в здании не было, эвакуация не потребовалась. В настоящее время пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник Агентства «Москва» в экстренных службах уточнил, что по данному адресу находятся несколько нежилых зданий, в которых располагается кафе и продуктовый магазин.