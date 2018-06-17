Пожар общей площадью 90 кв. м произошел в зданиях кафе и продуктового магазина в поселении Московский 

В поселении Московский в ТиНАО произошел пожар общей площадью 90 кв. м в административных зданиях, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.
«В административных зданиях по адресу: поселение Московский, 1-й микрорайон, 8В, произошло возгорание кровли на общей площади 90 кв. м. На момент возникновения пожара людей в здании не было, эвакуация не потребовалась. В настоящее время пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в экстренных службах уточнил, что по данному адресу находятся несколько нежилых зданий, в которых располагается кафе и продуктовый магазин.