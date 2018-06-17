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Сильное задымление наблюдается в Нижнем Новгороде
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Сильное задымление наблюдается в Нижнем Новгороде
Newsroom24
1 час назад
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Newsroom24
Об этом сообщает корреспондент NewsRoom24.
По имеющейся информации, задымление произошло в результате возгорания автомобильных покрышек, нелегально брошенных возле заброшенной водонасосной станции.
На место пожара выехали сотрудники
МЧС
.
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