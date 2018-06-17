Ленобласть готовится встретить ливневые дожди и шторм

Как сообщает региональное отделение МЧС, в ближашие дни в Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий в виде гроз, штормового ветра и сильных дождей.

Так, 18 июня днем ожидаются ливни и грозы. 19 и 20 июня местами ожидаются порывы ветра, которые будут достигать 15-18 м/с.

В понедельник, 18 июня, в Волосовском и Кингисеппском районах ожидается 5 класс пожарной опасности. В Приозерском, Гатчинском районах — 4 класс пожарной опасности.

Спасатели предупреждают о повышении вероятности ДТП, гибели и травматизма людей из-за неблагоприятных погодных условий и рекомендуют жителям и гостям Ленобласти не покидать помещений при необходимости.