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Ленобласть готовится встретить ливневые дожди и шторм
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Ленобласть готовится встретить ливневые дожди и шторм 

Ivyborg.ru 1 час назад
Как сообщает региональное отделение МЧС, в ближашие дни в Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий в виде гроз, штормового ветра и сильных дождей.
Так, 18 июня днем ожидаются ливни и грозы. 19 и 20 июня местами ожидаются порывы ветра, которые будут достигать 15-18 м/с.
В понедельник, 18 июня, в Волосовском и Кингисеппском районах ожидается 5 класс пожарной опасности. В Приозерском, Гатчинском районах — 4 класс пожарной опасности.
Спасатели предупреждают о повышении вероятности ДТП, гибели и травматизма людей из-за неблагоприятных погодных условий и рекомендуют жителям и гостям Ленобласти не покидать помещений при необходимости.
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