На Ставрополье из зоны подтопления спасатели эвакуировали 25 человек

ПЯТИГОРСК , 18 июн — РИА Новости . Спасатели в воскресенье эвакуировали 25 человек из кафе в Невинномысске на Ставрополье , которое оказалось в зоне подтопления из-за подъема уровня воды в реке Кубань, сообщает противопожарная и аварийно-спасательная служба края.

Ранее власти города сообщали, что в воскресенье уровень воды в реке Кубань достиг критической отметки, в связи с этим был введен режим повышенной готовности.

"Спасатели совместно с пожарными эвакуировали 25 человек из кафе в городе Невинномысск, оказавшегося в зоне подтопления, а также произвели оповещение населения прибрежных районов", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, здание находилось выше подступающей воды, но путь наружу был отрезан.

"В настоящее время течение в реке Кубань продолжает быть усиленным, но ситуация стабилизировалась и река находится в русле. Специализированные службы контролируют ситуацию, проводя мониторинг воды в зонах возможного подтопления", — говорится в сообщении.