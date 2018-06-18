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На Ставрополье из зоны подтопления спасатели эвакуировали 25 человек
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На Ставрополье из зоны подтопления спасатели эвакуировали 25 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 18 июн — РИА Новости. Спасатели в воскресенье эвакуировали 25 человек из кафе в Невинномысске на Ставрополье, которое оказалось в зоне подтопления из-за подъема уровня воды в реке Кубань, сообщает противопожарная и аварийно-спасательная служба края.
Ранее власти города сообщали, что в воскресенье уровень воды в реке Кубань достиг критической отметки, в связи с этим был введен режим повышенной готовности.
"Спасатели совместно с пожарными эвакуировали 25 человек из кафе в городе Невинномысск, оказавшегося в зоне подтопления, а также произвели оповещение населения прибрежных районов", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, здание находилось выше подступающей воды, но путь наружу был отрезан.
"В настоящее время течение в реке Кубань продолжает быть усиленным, но ситуация стабилизировалась и река находится в русле. Специализированные службы контролируют ситуацию, проводя мониторинг воды в зонах возможного подтопления", — говорится в сообщении.
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