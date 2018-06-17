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Экстренное предупреждение о возможном подтоплении объявлено в Ставрополье до 18 июня
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Экстренное предупреждение о возможном подтоплении объявлено в Ставрополье до 18 июня 

ТАСС 18 минут назад
ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Ставропольскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном подъеме воды в реке Кубань и подтоплении низменных участков.
"По данным Ставропольского гидрометцентра в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 17 июня и далее сутки 18 июня на реке Кубань ожидается подъем уровня воды местами с достижением опасной отметки", — говорится в сообщении.
Спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций. Населению рекомендуется вывести сельскохозяйственную технику и автотранспорт с прирусловых участков, принять меры по подготовке дренажных систем.
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