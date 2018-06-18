Начало рабочей недели на Кубани: дожди, грозы, шквалистый ветер и 30-градусная жара

Краснодар . 18 июня — Новая Кубань. В южной части Краснодарского края 18 июня возможны ливни с градом, в целом по региону местами ожидаются кратковременные осадки с грозой. К концу дня на Кубани прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/c. Температура воздуха ночью 16-21°С, в юго-восточных предгорьях 12-17°С, днем 26-31°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

На Черноморском побережье региона также ожидаются дожди, в горах Туапсинского района — ливни. Ветер северо-восточный, восточный с порывами до 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°С, днем 25-30°С.

В Краснодаре 18 июня облачно с прояснениями, начиная со вторника в краевой столице будет безоблачно. Днем ожидается 33-градусная жара. Небольшие осадки возможны в выходные дни.