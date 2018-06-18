Ещё
Начало рабочей недели на Кубани: дожди, грозы, шквалистый ветер и 30-градусная жара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начало рабочей недели на Кубани: дожди, грозы, шквалистый ветер и 30-градусная жара 

Новая Кубань 18 июня 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 июня — Новая Кубань. В южной части Краснодарского края 18 июня возможны ливни с градом, в целом по региону местами ожидаются кратковременные осадки с грозой. К концу дня на Кубани прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/c. Температура воздуха ночью 16-21°С, в юго-восточных предгорьях 12-17°С, днем 26-31°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
На Черноморском побережье региона также ожидаются дожди, в горах Туапсинского района — ливни. Ветер северо-восточный, восточный с порывами до 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°С, днем 25-30°С.
В Краснодаре 18 июня облачно с прояснениями, начиная со вторника в краевой столице будет безоблачно. Днем ожидается 33-градусная жара. Небольшие осадки возможны в выходные дни.
Новая Кубань: последние новости
Странные маневры: в Москве и Санкт-Петербурге в дни ЧМ-2018 произошло два инцидента с выездом такси на пешеходную зону Губернатор поручил оказать помощь жителям Псебая, пострадавшим в результате подтопления Число пострадавших во время землетрясения в Японии превысило 200 человек
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не доживших до пенсии предложили хоронить за счет бюджета684
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера55
Популярную певицу убили в Турции16
«Евросети» пришел конец109
Киев нашел у Путина «таран против Европы»143
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение