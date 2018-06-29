Ещё
На выходные в Краснодарском крае ожидаются 35-градусная жара и дожди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выходные в Краснодарском крае ожидаются 35-градусная жара и дожди 

Новая Кубань 29 июня 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 июня — Новая Кубань. В Краснодарском крае 29 июня местами ожидаются грозы и дожди, в отдельных пунктах вечером возможны ливни с градом. Ветер восточного и юго-восточного направлений, порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура 20-25°С, в юго-восточных предгорьях местами до 16-18°С, днем 32-37°С, местами воздух прогреется до 40°С.
В субботу и воскресенье в регионе также прогнозируются кратковременные осадки, в некоторых районах — ливни с градом. Температура ночью 20-25°С, местами в юго-восточных предгорьях 16-18°С, днем 28-33°С, местами в северных и восточных районах возможна 35-градусная жара.
На Черноморском побережье в субботу местами ожидаются сильные дожди, местами гроза. Температура воздуха ночью 19-24°С, днем 28-33°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
В Краснодаре с завтрашнего дня ожидается понижение температуры воздуха. В выходные дни отметки термометров будут показывать 29-30°С. В субботу в краевой столице возможен кратковременный дождь.
Новая Кубань: последние новости
В Новороссийске загорелся магазин в ТЦ «Панорама» Страх и ненависть в Ростовской области: мужчина испепелил троих детей сожительницы, одна из жертв была беременна В горах Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3
Комментарии  Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как круто изменится жизнь россиян с 1 июля97
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит60
Пассажира избили и выбросили из самолета99
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами461
«Пакет Яровой» вступил в силу7
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение