На выходные в Краснодарском крае ожидаются 35-градусная жара и дожди

Краснодар . 29 июня — Новая Кубань. В Краснодарском крае 29 июня местами ожидаются грозы и дожди, в отдельных пунктах вечером возможны ливни с градом. Ветер восточного и юго-восточного направлений, порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура 20-25°С, в юго-восточных предгорьях местами до 16-18°С, днем 32-37°С, местами воздух прогреется до 40°С.

В субботу и воскресенье в регионе также прогнозируются кратковременные осадки, в некоторых районах — ливни с градом. Температура ночью 20-25°С, местами в юго-восточных предгорьях 16-18°С, днем 28-33°С, местами в северных и восточных районах возможна 35-градусная жара.

На Черноморском побережье в субботу местами ожидаются сильные дожди, местами гроза. Температура воздуха ночью 19-24°С, днем 28-33°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре с завтрашнего дня ожидается понижение температуры воздуха. В выходные дни отметки термометров будут показывать 29-30°С. В субботу в краевой столице возможен кратковременный дождь.