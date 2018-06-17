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МЧС: Кубань накроют дожди с градом
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МЧС: Кубань накроют дожди с градом 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
О выпадении повышенной нормы осадков жителей Краснодарского края предупредили в региональном управлении
«18 июня в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди с грозой градом усиление ветра до 20 м/с. на реках повышение уровней воды», — сообщают спасатели.
В случае непредвиденных обстоятельств они советуют жителям Кубани обращаться по телефонам ведомства: 01, 101.
Напомним, что ранее спасатели также предупреждали о повышении уровня воды (с достижением опасных точек в некоторых местах) на реках Краснодарского края и Республики Адыгея.
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