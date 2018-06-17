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Дождались: на Крым обрушились грозовые дожди
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Дождались: на Крым обрушились грозовые дожди 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости Крым. Дожди с грозами и сильным ветром обрушились на некоторые районы полуострова в воскресенье днем. И если где-то непогода «прошлась» лишь косвенно, то ряд городов и районов ощутили на себе капризы природы сполна.
Так, после полудня резко поменялась погода в Бахчисарае и пригороде. Столбики термометров опустились на пять градусов, небо заволокло тучами и началась гроза. Из-за этого здесь несколько раз отключался свет.
Прошел сильный дождь и в городе-герое Севастополе. Местные жители в соцсетях сообщают, что на некоторых улицах образовались заторы, на проезжей части стоит вода, однако значительного ущерба стихия не принесла. Тем не менее на проезжую часть возле Фиолентовского шоссе дождями намыло грунт и камни.
Ощутили на себе «прелести» погоды также жители и гости ЮБК. Очевидцы рассказывают об обильных осадках в Кастрополе — внезапно обрушившийся дождь разогнал с пляжей отдыхающих. А в Мисхоре и Алуште пока осадков нет, однако местные жители публикуют фотографии темно-серого неба и грозовых туч.
В крымской столице днем небо тоже затянуло серыми тучами, поднялся ветер и в некоторых районах города прошел незначительный дождь.
Между тем до конца дня на полуострове действует штормовое предупреждение — возможны сильные ливни, шквалистый ветер, град и гроза. В связи с этим спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.
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