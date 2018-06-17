В Уфе в торгово-развлекательном комплексе произошло задымление

"В 17.10 (15.10 мск) поступило сообщение о задымлении в ТРК «Гостиный двор». Пожарные подразделения выехали по повышенному рангу. Проводится разведка источника задымления", — сказал собеседник агентства.

По его информации, из торгово-развлекательного комплекса эвакуированы 200 человек.

ТРК «Гостиный двор» — один из крупных торгово-развлекательных центров Уфы, расположен в историческом центре города.