В Уфе в торгово-развлекательном комплексе произошло задымление 

КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Задымление произошло в торгово-развлекательном комплексе «Гостиный двор» в Уфе в воскресенье вечером, эвакуированы 200 человек, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Башкирии.
"В 17.10 (15.10 мск) поступило сообщение о задымлении в ТРК «Гостиный двор». Пожарные подразделения выехали по повышенному рангу. Проводится разведка источника задымления", — сказал собеседник агентства.
По его информации, из торгово-развлекательного комплекса эвакуированы 200 человек.
ТРК «Гостиный двор» — один из крупных торгово-развлекательных центров Уфы, расположен в историческом центре города.