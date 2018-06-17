Срочно: Турецкое грузовое судно оказалось в опасной ситуации недалеко от хорватского острова

Загреб , 17 июня / Синьхуа / — Из-за произошедшей утечки турецкое грузовое судно оказалось в опасной ситуации в Адриатическом море недалеко от хорватского острова Ябука. Об этом сообщили местные СМИ. —0—