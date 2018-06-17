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Срочно: Турецкое грузовое судно оказалось в опасной ситуации недалеко от хорватского острова
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Срочно: Турецкое грузовое судно оказалось в опасной ситуации недалеко от хорватского острова
ИА Синьхуа
30 минут назад
Комментарии
Загреб
, 17 июня /
Синьхуа
/ — Из-за произошедшей утечки турецкое
грузовое судно оказалось в опасной ситуации в Адриатическом море
недалеко от хорватского острова Ябука. Об этом сообщили местные
СМИ. —0—
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