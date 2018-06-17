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В Казахстане из-за крушения поезда погиб подросток и пострадали трое взрослых
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В Казахстане из-за крушения поезда погиб подросток и пострадали трое взрослых 

Газета.Ru 3 часа назад
В департаменте по ЧС Жамбылской области Казахстана рассказали, что в результате схода поезда с рельсов погиб один человек и пострадали еще трое, передает РИА «Новости».
Как уточняется, пассажирский поезд «Байтерек» с сообщением Астана — Алма-Ата состоял из 20 вагонов. Шесть из них сошли с рельсов, а три опрокинулись.
"На настоящий момент у нас такая информация: четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что остальных пассажиров вывезли по другому пути на станцию Шу.
Ранее сообщалось, что на юге Казахстана с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда.
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