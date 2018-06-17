Спасатели предупредили о повышенной пожарной опасности в Красноярским крае

По данным спасателей, благоприятная для возникновения пожаров погода сохранится в течение всего понедельника, 18 июня.

На востоке Эвенкийского района ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В связи с этим в МЧС напоминают о соблюдении предосторожностей при работе с открытым огнём. Также не рекомендуется выбрасывать окурки в траву и разводить костры за городом.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.