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Спасатели предупредили о повышенной пожарной опасности в Красноярским крае
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Спасатели предупредили о повышенной пожарной опасности в Красноярским крае 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю предупредило о повышенной пожарной опасности в регионе, сообщает Inforeactor.
По данным спасателей, благоприятная для возникновения пожаров погода сохранится в течение всего понедельника, 18 июня.
На востоке Эвенкийского района ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В связи с этим в МЧС напоминают о соблюдении предосторожностей при работе с открытым огнём. Также не рекомендуется выбрасывать окурки в траву и разводить костры за городом.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.
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