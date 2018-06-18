МЧС: на севере Красноярского края пожарная опасность самого высокого класса

На востоке Эвенкийского района сегодня, 18 июня, ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пожарная опасность 5 класса — самая высокая опасность по принятой у спасателей шкале. Населению Эвенкии нужно быть особенно бдительными. Леса сейчас лучше совсем не посещать. И уж тем более нельзя разводить в них открытый огонь. За нарушения предусмотрены серьезные штрафы.

Добавим, что на территории Красноярского края зарегистрировано 30 природных пожаров на территории Богучанского, Северо-Енисейского, Эвенкийского, Кежемского, Таймырского и Туруханского районов.