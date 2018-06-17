Жители Дагестана сняли сход мощного селя на видео 

Данных о пострадавших в результате удара стихии нет.
Мощный сель сняли 17 июня на видео жители Дагестана. Они издалека услышали шум, собрались у подножья горы и включили камеру еще до того как вниз обрушилась масса из камней и грязи.
На первых кадрах видно, как мужчина успевает убежать с того места, где через несколько секунд проносится опасный поток.
С другой точки можно наблюдать, как темная волна накрывает горную трассу, через которую, разлетаясь словно спички, проносятся огромные бревна.
Информации о жертвах и пострадавших в результате схода селя не поступало.