Жители Дагестана сняли сход мощного селя на видео

Данных о пострадавших в результате удара стихии нет.

Мощный сель сняли 17 июня на видео жители Дагестана . Они издалека услышали шум, собрались у подножья горы и включили камеру еще до того как вниз обрушилась масса из камней и грязи.

На первых кадрах видно, как мужчина успевает убежать с того места, где через несколько секунд проносится опасный поток.

С другой точки можно наблюдать, как темная волна накрывает горную трассу, через которую, разлетаясь словно спички, проносятся огромные бревна.

Информации о жертвах и пострадавших в результате схода селя не поступало.