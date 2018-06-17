Страшный пожар в Рыбинске: в собственном доме сгорел мужчина 

Сегодня ночью в Рыбинске случился страшный пожар. За Волгой, на Александровской улице загорелся частный дом. В службу спасения позвонили в час ночи. И только к половине шестого пожар смогли потушить. Дом был большой — 320 квадратных метров. Но старенький.
— Сгорел за считанные минуты, — написала очевидец происшествия Наталья Дорожко. — Огонь перекинулся на соседний дом, но удалось потушить. Хотя пострадал все же.
К сожалению, не обошлось без жертв.
— В горевшем доме погиб мужчина, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.