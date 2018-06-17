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МЧС Казахстана сообщило о жертвах и пострадавших при сходе поезда с рельсов
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МЧС Казахстана сообщило о жертвах и пострадавших при сходе поезда с рельсов 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
По предварительным данным, в результате схода с рельсов поезда в Казахстане, следовавшего из Астаны в Алма-Ату, погиб один человек, еще три получили ранения. Об этом сообщили в МЧС страны.
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