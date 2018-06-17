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Жара довела пожарную опасность в Воронежской области до максимума
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Жара довела пожарную опасность в Воронежской области до максимума 

Вести Воронеж 51 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Спасатели объявили о высшем уровне угрозы возгораний. Воронежское МЧС объявило штормовое предупреждение с 18 июня. Как сообщили в ведомстве со ссылкой на синоптиков, в регионе ожидается опасное метеорологическое явление — чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Класс пожарной опасности — это специальный показатель, который показывает, как быстро может распространиться лесной или ландшафтный пожар. Всего из пять, сейчас в Воронежской области объявлен максимальный. В связи с предупреждением спасатели напомнили, что регионе действует особый противопожарный режим. Увеличены штрафные санкции за нарушение правил пожарной безопасности, наложен запрет на использование открытого огня и въезд в хвойные леса. Спасатели попросили родителей поговорить со своими детьми, объяснить правила пожарной безопасности, чем страшен лесной пожар и как его избежать. Увидев дым пожара — сразу звоните 101 или 112, попросили в МЧС.
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