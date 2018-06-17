В восточных районах Москвы превышено содержание сероводорода в воздухе

В районах Новокосино, Выхино-Жулебино, Люблино и Рязанский зафиксировано превышение нормы сероводорода в воздухе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Мосэкомониторинга. Также резкий скачок содержания этого вещества в воздухе произошел В Косино-Ухтомском районе востока Москвы : в час ночи по местному времени этот показатель превысил норму почти в четыре раза.

Позже превышение содержания сероводорода было зафиксировано еще в пяти районах на юго-востоке Москвы: в в Новокосине, Выхине-Жулебине, Люблине, Рязанском и Печатниках.