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В восточных районах Москвы превышено содержание сероводорода в воздухе
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В восточных районах Москвы превышено содержание сероводорода в воздухе 

ИД «Собеседник» 55 минут назад
В районах Новокосино, Выхино-Жулебино, Люблино и Рязанский зафиксировано превышение нормы сероводорода в воздухе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Мосэкомониторинга. Также резкий скачок содержания этого вещества в воздухе произошел В Косино-Ухтомском районе востока Москвы: в час ночи по местному времени этот показатель превысил норму почти в четыре раза.
Позже превышение содержания сероводорода было зафиксировано еще в пяти районах на юго-востоке Москвы: в в Новокосине, Выхине-Жулебине, Люблине, Рязанском и Печатниках.
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