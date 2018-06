Взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы

Предварительно, погибли десять человек. Министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак встречался с несколькими членами движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в РФ ) после заявлений о соблюдении перемирия с талибами. Афганский лидер Ашраф Гани объявлял о временном перемирии в честь окончания Рамадана и праздника Ураза-Байрам до 19 июня.

#Afghanistan suicide bomber probably just being a militant IG detonated in a crowd of Taliban and civilians in the district Rodet, Nangarhar province. 18 people died and dozens were injured. pic.twitter.com/n1YqBqhiCL

— Peter John (@Petejohn77) June 16, 2018

