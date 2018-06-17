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В Афганистане произошел еще один взрыв
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В Афганистане произошел еще один взрыв 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Rahmat Gul/AP
В результате взрыва возле канцелярии главы города Джелалабад погибли 25 человек. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
По данным телеканала, при взрыве также пострадали более 50 человек.
Как отмечается, взрыв устроил террорист-смертник.
В настоящее время ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за данное нападение.
Ранее сообщалось, что число погибших от взрыва в восточной части провинции Нангархар возросло до 35 человек.
Как отмечалось, террорист-смертник устроил взрыв во время праздника в честь окончания Рамадана.
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