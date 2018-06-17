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Землетрясение произошло в 100 километрах от Токио
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Землетрясение произошло в 100 километрах от Токио 

360tv.ru 1 час назад
Землетрясение произошло 17 июня в районе японской префектуры Гумма, которая находится примерно в 100 километрах к северу от Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.
Очаг землетрясения находился на глубине в 20 километров. По предварительной оценке, угрозы цунами для Японии нет. Данных о погибших или пострадавших пока не поступало.
Телеканал также отмечает, что несмотря на пережитые толчки, подача электричества в зоне землетрясения осуществляется стабильно. В канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ из-за землетрясения заработал кризисный штаб.
Согласно шкале Рихтера, при магнитуде землетрясения от четырех до пяти баллов в зоне ЧП чувствуется сотрясение земли внутри зданий, при шести баллах уже начинает падать мебель, лопаются оконные стекла.
Утром 14 июня землетрясение магнитудой в пять баллов было зафиксировано в акватории Тихого океана. Подземные толчки наблюдались в 138 километрах от поселка Никольское, в Алеутском муниципальном районе.
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