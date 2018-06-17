В Белогорском районе Амурской области из-за подтопления дороги ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Белогорском районе Амурской области из-за подтопления дороги после дождя, сообщается на сайте района.

«В результате ливневых дождей подтоплен участок дороги между селами Озеряне и Заречный. Промоина нарушила транспортное сообщение внутри села и между населенными пунктами сельсовета. Отрезанным оказалось село Озеряне, где проживают 130 человек. Принято решение о введении режима ЧС на территории Озерянского сельсовета», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что размытый участок дороги огорожен, после схода воды его начнут восстанавливать.