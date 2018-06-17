Вулкан на Курилах выбросил трехкилометровый столб дыма. Видео

В сети размещены кадры выброса столба дыма из жерла вулкана Эбеко в Сахалинской области на острове Парамушир, входящем в состав Большой гряды Курильских островов.

В минувшую субботу, 16 июня, жители Северо-Курильска — единственного населенного пункта на острове, расположенного в семи километрах от Эбеко, стали свидетелями вулканической активности и сняли происходящее на видео.

Как сообщают местные СМИ, ситуация получила оранжевый код авиационной опасности, что означает «повышенную активность вулкана, ежедневные небольшие выбросы газа и пепла, а также высокую вероятность сильного извержения». Кроме того, выбросы пепла могут достигать пятикилометровой высоты, что может представлять опасность для низколетящих воздушных судов.

Напомним, что в эти выходные «отличился» японский вулкан Сакурадзима на острове Кюсу, выбросивший столб дыма и пепла почти на пятикилометровую высоту, а чуть ранее сообщалось, что на Гавайях, где извержения продолжаются с начала мая, прошел дождь из самоцветных камней.