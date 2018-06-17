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Вулкан на Курилах выбросил трехкилометровый столб дыма. Видео
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Вулкан на Курилах выбросил трехкилометровый столб дыма. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры выброса столба дыма из жерла вулкана Эбеко в Сахалинской области на острове Парамушир, входящем в состав Большой гряды Курильских островов.
В минувшую субботу, 16 июня, жители Северо-Курильска — единственного населенного пункта на острове, расположенного в семи километрах от Эбеко, стали свидетелями вулканической активности и сняли происходящее на видео.
Как сообщают местные СМИ, ситуация получила оранжевый код авиационной опасности, что означает «повышенную активность вулкана, ежедневные небольшие выбросы газа и пепла, а также высокую вероятность сильного извержения». Кроме того, выбросы пепла могут достигать пятикилометровой высоты, что может представлять опасность для низколетящих воздушных судов.
Напомним, что в эти выходные «отличился» японский вулкан Сакурадзима на острове Кюсу, выбросивший столб дыма и пепла почти на пятикилометровую высоту, а чуть ранее сообщалось, что на Гавайях, где извержения продолжаются с начала мая, прошел дождь из самоцветных камней.
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