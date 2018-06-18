На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 18 июн — РИА Новости . Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир вечером в понедельник выбросил столб пепла на высоту до 2,5 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Согласно видеоданным, на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту до 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от исполина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вулкану установлен «оранжевый» цветовой код авиационной опасности. Это означает, что его активность может повлиять на низколетящие самолеты и работу аэропорта Северо-Курильска

Вулкан Эбеко, расположенный в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского, «проснулся» в ноябре 2016 года, с тех пор он регулярно выбрасывает пепел. Ученые называют это нормальным явлением. Высота вулкана — 1156 метров.