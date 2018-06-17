Египетского болельщика спасли в небе над Москвой

Утром 17 июня на рейсе лоукостера «Победа» по маршруту Екатеринбург-Москва ( Внуково ) случилось ЧП: египетский болельщик Рами Абдулла потерял сознание при снижении самолёта над Москвой , сообщает коореспондент News.ru. Несколько минут его не могли привести в чувство, пока один из бортпроводников не принёс нашатырный спирт. «Аммиачная селитра» заставила очнуться египтянина, но он до конца рейса чувствовал себя плохо.

К сожалению, в самолёте не оказалось ни одного врача, и помощь пострадавшему оказывали люди, знакомые с первой медицинской помощью. Сразу же по приземлению на борт авиалайнера поднялись сотрудники медицинской службы аэропорта Внуково. Они измерили давление египтянина, расспросили его о самочувствии и отпустили. Как оказалось, для Рами это не первый случай потери сознания при авиаперелётах — египтянин страдает хроническими перепадами давления.