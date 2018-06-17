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В Тверской области квартира выгорела из-за холодильника
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В Тверской области квартира выгорела из-за холодильника 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
В городе Конаково Тверской области 17 июня рано утром произошел пожар в квартире в пятиэтажке.
Как сообщает пресс-служба МЧС Тверской области, пожар начался около 4:30. Возгорание произошло в комнате квартиры, расположенной на 4 этаже пятиэтажки. Пожар удалось ликвидировать в считаные минуты. На месте работали 6 пожарных и 2 машины.
В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка комнаты. Причина поисшествия — аварийный режим работы холодильника. Принадлежность квартиры устанавливается. Пострадавших нет.
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