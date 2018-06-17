В горах под Алуштой у мужчины случился инсульт

Отмечается, что 64-летний мужчина совершал горную прогулку в районе горы Южной Демерджи в составе туристической группы из 35 человек. Когда ему стало плохо, его спутники немедленно вызвали на помощь спасателей.

"По прибытии пострадавший был обнаружен с поврежденным коленом и признаками инсульта. Спасатели транспортировали мужчину, жителя Ялты, на носилках по труднодоступному горному рельефу в поселок Лучистое, где он был передан бригаде медиков", — рассказали в МЧС