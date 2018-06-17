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Вулканический остров Рангитото в Новой Зеландии
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Вулканический остров Рангитото в Новой Зеландии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.
Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.
Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.
Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.
Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.
Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.
Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.
Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.
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