Вулканический остров Рангитото в Новой Зеландии

Окленд / Новая Зеландия /, 17 июня / Синьхуа / — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.

Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.

Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.

Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.

Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.

Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.

Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.

Окленд /Новая Зеландия/, 17 июня /Синьхуа/ — Вулканический остров Рангитото расположен в море к востоку от города Окленд Новой Зеландии. Он сформировался около 600 лет назад в ходе вулканических извержений. С острова можно увидеть панораму Окленда.