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В Японии произошло сильное землетрясение
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В Японии произошло сильное землетрясение 

Ридус 19 минут назад
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в центре острова Хонсю, в префектуре Гумма. По данным сейсмологов, очаг находился на глубине 20 км под поверхностью земли.
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