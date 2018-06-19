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Япония пережила мощные афтершоки
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В Японии произошло около 30 афтершоков за сутки после землетрясения 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Str/JiJi Press
Повторные подземные толки наблюдались за сутки после мощного землетрясения в японской префектуре Осака 26 раз, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Из них четыре раза — толчки в четыре балла по семибальной шкале, принятой в Японии.
Метеорологи предупреждают, что сильные подземные афтершоковые толчки возможны в этом районе в течение недели. Особенно велика вероятность сильных толчков в первые два-три дня.
Во время землетрясения в Кумамото в 2016 году основной ущерб и наибольшее число жертв повлекло за собой второе землетрясение. Оно почти не уступало по силе первому (14 апреля — семь баллов по семибальной шкале, 16 апреля — шесть с плюсом), но оказалось роковым для тех, кто вернулся домой в уже пострадавшие от первого удара стихи дома.
В северной части префектуры Осака в 7.58 (1.58 мск) в понедельник произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. В ряде районов сила толчков доходила до шести баллов по семибальной шкале, принятой в Японии. К этому часу есть информация о четырех погибших и 360 пострадавших.
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