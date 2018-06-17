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В Приамурье на дороге Введеновка — Февральск — Экимчан ввели ограничение транспорта
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В Приамурье на дороге Введеновка — Февральск — Экимчан ввели ограничение транспорта 

ТАСС 34 минуты назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июня. /ТАСС/. Временные ограничения движения транспорта введены на участке региональной дороги в Селемджинском районе Приамурья Введеновка — Февральск — Экимчан, сообщает в воскресенье министерство транспорта и строительства Амурской области.
"В результате подъема уровня воды в реке Селемджа специалистами ГКУ «Амурупрадор» для безопасности водителей принято решение ввести временное ограничение движения транспортных средств на участке 283 км — 303 км региональной дороги «Введеновка-Февральск-Экимчан», — говорится в сообщении.
Проезд по участку дороги регионального значения откроют после спада критического уровня воды.
По данным министерства строительства и транспорта Амурской области в населенных пунктах, оказавшихся на время «отрезанными», запаса продуктов питания и медикаментов достаточно на 14 дней.
Как ранее сообщал ТАСС, в субботу в Селемджинский район направили аэромобильную группу регионального управления МЧС для координации работ при возможном ухудшении погоды. По данным пресс-службы ведомства, спасатели уже проинформировали жителей поселка Февральск, попадающего в зону подтопления, о возможном ухудшении обстановки.
ТАСС: последние новости
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