В Приамурье на дороге Введеновка — Февральск — Экимчан ввели ограничение транспорта

"В результате подъема уровня воды в реке Селемджа специалистами ГКУ «Амурупрадор» для безопасности водителей принято решение ввести временное ограничение движения транспортных средств на участке 283 км — 303 км региональной дороги «Введеновка-Февральск-Экимчан», — говорится в сообщении.

Проезд по участку дороги регионального значения откроют после спада критического уровня воды.

По данным министерства строительства и транспорта Амурской области в населенных пунктах, оказавшихся на время «отрезанными», запаса продуктов питания и медикаментов достаточно на 14 дней.