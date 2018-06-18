Уровень воды в реке Кубани достиг критической отметки

По данным управления МЧС по региону, в реке Кубани уровень воды достиг критического уровня. Жителей региона предупредили о возможности чрезвычайных происшествий. Кроме того, в городе был введен режим повышенной готовности. Жителей призвали быть осторожными.