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Уровень воды в реке Кубани достиг критической отметки
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Уровень воды в реке Кубани достиг критической отметки 

Газета.Ru 1 час назад
В городе Невинномысск, который находится в Ставропольском крае, ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По данным управления МЧС по региону, в реке Кубани уровень воды достиг критического уровня. Жителей региона предупредили о возможности чрезвычайных происшествий. Кроме того, в городе был введен режим повышенной готовности. Жителей призвали быть осторожными.
Ранее в Амурской области объявлен режим ЧС в лесах из-за аномальной жары и крупных природных пожаров. Речь идет о Мазановском и Селемджинском районах. Ситуация с тушением пожаров осложняется сильным ветром и жарой.
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