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Уровень воды в реке Кубань достиг из-за дождей критической отметки
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Уровень воды в реке Кубань достиг из-за дождей критической отметки 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 17 июн — РИА Новости. Уровень воды в реке Кубань в Ставропольском крае достиг критической отметки, введен режим повышенной готовности в Невинномысске, где река выходит на Ставрополье, сообщает администрация города.
По данным регионального управления МЧС, до конца воскресенья есть возможны происшествия, связанные с выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла Кубани и с угрозой подтопления приусадебных участков и дворов домовладений, расположенных в пойме.
"В Невинномысске в целях предотвращения возникновения ЧС, вызванной продолжительными дождями, и в связи с критическим повышением уровня воды в реках Кубань и Большой Зеленчук, введен режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.
Власти намерены очистить ливневую канализацию и организовать отвод воды из районов возможного подтопления, добавлено в сообщении. Кроме этого, будет подготовлен пункт временного размещения.
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