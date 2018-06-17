Ещё
На Пекин обрушилась сильная гроза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Пекин обрушилась сильная гроза 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 июня /Синьхуа/ — Ранним утром воскресенья на Пекин обрушилась гроза, в связи с чем метеослужбы опубликовали несколько предупреждений с призывом принять меры предосторожности.
В 5:20 утра столичная метеостанция опубликовала «желтое» предупреждение о грозе с громом и молниями, спрогнозировав осадки в первой половине дня, которые местами будут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.
В 5:27 было опубликовано «синее» предупреждение о проливных дождях, количество осадков за час местами может превысить 30 мм. Осадки могут привести к разливу небольших рек и стихийным бедствиям геологического характера.
В 5:34 было опубликовано «синее» предупреждение о сильном ветре, порывы которого местами могут достигать 7-8 баллов. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Японии произошло мощное извержение вулкана Сакурадзима 10 человек погибли в результате оползня на северо-востоке Индии Озеро Вэньсянь-Тяньчи в провинции Ганьсу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вызвала новое недовольство Японии122
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1512
ВСУ применили «Рембасс»53
«Оружие России уже в Берлине»177
Генконсульство РФ в Одессе забросали «кровавыми» мячами53
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:02
Загадочное плавающее существо попало на видео
Наука Наука и техника
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение