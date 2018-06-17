На Пекин обрушилась сильная гроза

Пекин, 17 июня / Синьхуа / — Ранним утром воскресенья на Пекин обрушилась гроза, в связи с чем метеослужбы опубликовали несколько предупреждений с призывом принять меры предосторожности.

В 5:20 утра столичная метеостанция опубликовала «желтое» предупреждение о грозе с громом и молниями, спрогнозировав осадки в первой половине дня, которые местами будут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.

В 5:27 было опубликовано «синее» предупреждение о проливных дождях, количество осадков за час местами может превысить 30 мм. Осадки могут привести к разливу небольших рек и стихийным бедствиям геологического характера.

В 5:34 было опубликовано «синее» предупреждение о сильном ветре, порывы которого местами могут достигать 7-8 баллов. -0-