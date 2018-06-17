В Карачаево-Черкессии борются с последствиями третьего за сутки сходя селя 

Движение на нескольких дорогах в Карачаево-Черкессии затруднено из-за трех сходов селевого потока.
Как сообщает «Интерфакс», что погибших и пострадавших в результате трех сходов селя нет. Из-за селей и сильных дождей движение на нескольких автодорогах в предгорных районах республики ограничено.
«Накануне в 23:10 мск в результате сильного ливневого дождя произошел сход селя на автодорогу "Карачаевск — Учкулан". Движение на этом участке дороги перекрыто. На место происшествия выдвинулись силы и средства Карачаевского дорожного ремонтно-строительного управления», — сообщили агентству в экстренных службах.
Сходы селя на трассе А-155 "Черкесск — Домбай" в Карачаевском районе и на автодороге «Рожкао — Курджиново» в Урупском районе республики также привели к затруднению движения.
В управлении МЧС по Карачаево-Черкесской республике призывают местных автовладельцев воздержаться от поездок в этих направлениях.