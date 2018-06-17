В Карачаево-Черкессии борются с последствиями третьего за сутки сходя селя

Движение на нескольких дорогах в Карачаево-Черкессии затруднено из-за трех сходов селевого потока.

ИД «Собеседник»: последние новости

Жильцов дома в Пензе, где взорвался газ, разместили в интернате

600 человек вывели из офисного здания в Москве из-за задымления

В Москве спасли мужчину, сидевшего на кондиционере на 7 этаже дома